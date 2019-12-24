أخبار مصر | رسالة مهمة من السيسي لوزراء التعليم العالي العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة مهمة من السيسي لوزراء التعليم العالي العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة استراتيجية في مجالات التعليم الأساسي والعالي والفني، بما يساعد على استيعاب ومواكبة مردود التكنولوجيا البازغة على سوق العمل، ودعم الشباب المتميز والمتفوق علميًا من المبتكرين والباحثين باعتبارهم قاطرة وذخيرة الأمم.

وأوضح الرئيس، أن كتلة الشباب تشكل الشريحة الأكبر من المجتمعات العربية، ومن ثم تمثل طاقة إيجابية هائلة إذا ما أحسن استثمارها، وهو الأمر الذي يحتم، الاهتمام بمحور الشباب من خلال صياغة وبلورة خطة عمل طموحة لتوظيف طاقاتهم وتوعيتهم بالتحديات التي تمر بها المنطقة.

وجاء ذلك عقب استقبال الرئيس، اليوم وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

