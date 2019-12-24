أخبار مصر | "نساء مصر" تطالب الوزراء بالنزول للشارع والاستماع للمواطنين

وقالت "العبسي"، إن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على ضخ دماء جديدة داخل الحكومة من أجل استكمال خطوات البناء والنهضة، ودفع عجلة التنمية بما يخدم في ذلك مصلحة المصريبن، موضحة أن الوزراء الجدد مُطالبون بإيجاد حلول سريعة وجادة للتعامل مع الملفات العالقة على أجندتهم، بالإضافة إلى النزول للشارع المصري والاستماع للمواطنين، ومناقشة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على حلها سريعا بما يضمن لهم حياة كريمة.

وطالبت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، الوزراء الجدد بعرض رؤيتهم واستراتيجية العمل الخاصة تجاه الملفات التي يشرفون عليها على رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد جدول زمني محدد للانتهاء منها وفقا لخطة عمل متكاملة تعمل على إنهاء مشكلات المواطنين، وتساهم في بناء مصر الحديثة القوية، ودفع عجلة الانتاج بما يخدم الاقتصاد المصري.