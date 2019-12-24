أخبار مصر | تفاصيل اجتماع "عربية النواب" حول مناقشة العلاقات المصرية مع دول القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع "عربية النواب" حول مناقشة العلاقات المصرية مع دول القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة العلاقات المصرية مع دول القرن الأفريقي "الصومال – جيبوتي – جزر القُمر" وذلك بحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول القرن الأفريقي.

وبعد انتهاء الاجتماع، أصدرت اللجنة بيانًا رسميًا، طالبت فيه بتضافر الجهود للتعامل مع التحديات التي تواجه الصومال سواء تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب أو السعي لتحقيق التنمية، بالإضافة إلى العمل على بحث سبل التعاون في البرامج الدينية لتأهيل الأئمة والوعاظ ورفع قدرات الكوادر الدينية بين الأزهر الشريف ودولة جيبوتي، وكذلك تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية وهيئة قناة السويس لتعظيم الاستفادة من الممر البحري الذي يربط بين موانئ جيبوتي وقناة السويس.

وأكد بيان اللجنة، على استعداد مصر مواصلة تقديم الدعم للصومال، لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائى معها، وكذلك تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة في مجال الكهرباء والطاقة، فضلا عن التعليم والثقافة من خلال استضافة مصر لحوالي 3 آلاف طالب من أبناء جزر القمر للدراسة في مصر، بالإضافة إلى استمرار الدعم المصري للصومال خاصة في مجال بناء القدرات، فضلا عن تفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وصيد الأسماك.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت بالأمس، على التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

كما وافق المجلس أمس أيضًا، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعدا لمناقشة 32 طلبا للمناقشة العامة تقدم بها النواب.

