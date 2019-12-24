أخبار مصر | استدعاء وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية بالبرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استدعاء وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية بالبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات عمال التشجير والعاملين بمديريات الزراعة، وقررت اللجنة استدعاء وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحسم ملف عمال التشجير بوزارة الزراعة.

وكما عقدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اجتماعا، برئاسة النائب همام العادلي، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الغول، لإنشاء مصنع ورق خلف مصنع السكر بمدنية نجع حمادي بمحافظة قنا، وقررت استدعاء وزراء التموين وقطاع الأعمال والصناعة، بشأن التقاعس في إنهاء إجراءات بناء مصنع للورق في مدينة نجع حمادي.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت بالأمس، على التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

وكما وافق المجلس أمس أيضًا، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعدا لمناقشة 32 طلبا للمناقشة العامة تقدم بها النواب.

