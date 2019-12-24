أخبار مصر | تفاصيل اجتماع "صحة النواب" حول أزمة نقص أسرة العناية المركزة والحضانات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع "صحة النواب" حول أزمة نقص أسرة العناية المركزة والحضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، اجتماع اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، حول التعاقد مع المستشفيات الخاصة في العنايات والحضانات بالأسعار الاسترشادية للتأمين الصحي لسد العجز، وحل مشكلة نقص أسرة العناية المركزة والحضانات.

من جانبه، قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعاية الحرجة، إنه تم أخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المستشفيات الخاصة، خاصة في الرعاية المركزة والحضانات حتى يتم القضاء على تلك الأزمة نهائيًا، وسد العجز في العناية المركزة والحضانات بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وعلى جانب آخر، انتقدت اللجنة سوء الخدمات والأوضاع الصحية في المستشفيات الحكومية بمحافظة قنا، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن تأخر تنفيذ قرار تحويل مستشـفى قـوص المركزي بمحافظة قنا إلى مستشفى عام، وعدم توفير مبلغ الـــ40 مليون جنيه تبرع من "تحيا مصر".

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وطالب النائب محمد سليم، بتحويل المستشفى المركزي إلى مستشفى عام.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت بالأمس، على التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

كما وافق المجلس أمس أيضًا، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعدا لمناقشة 32 طلبا للمناقشة العامة تقدم بها النواب.