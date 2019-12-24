أخبار مصر | مصري يحصل على 410 آلاف جنيه مستحقات من السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصري يحصل على 410 آلاف جنيه مستحقات من السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة كل من المهندسين "أ. ع. م" ويعمل بإحدى شركات صيانة وتشغيل المصاعد الكهربائية بمعاونته ومساعدته في الحصول علي مستحقاته لتوقف صرف راتبه منذ خمسة أشهر ومكافأة نهاية الخدمة عن سبعة سنوات عمل بقيمة إجمالية أكثر من 97 ألفا و731 ريالا سعوديا.
وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وقال "سعفان" إنه تلقى تقريرا من المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان أكد فيه أنه تم إفادة المواطن بضرورة رفع دعوي عمالية بالمحكمة العمالية وفقا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه.
وقد قام مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع مدير الشئون الإدارية بالشركة "س.العتيبي" الذي أفاد أن تأخر الصرف بسبب تعثر مالي للشركة لتأخر تحصيل مستخلصاتها لدي الغير، فتم اخطار المواطن المصري بالاستمرار في متابعة الدعوي لحين حصوله علي مستحقاته.
وبعد المتابعة المستمرة مع المواطن المصري ومسئولي الشركة تم استلام الموطن شيك من محكمة التنفيذ بكامل مستحقاته بقيمة تتجاوز ما قيمته 410 آلاف جنيه مصري تقريبا.