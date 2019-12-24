أخبار مصر | مصري يحصل على 410 آلاف جنيه مستحقات من السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصري يحصل على 410 آلاف جنيه مستحقات من السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في حصول مهندس مصري على مستحقاته المالية المتأخرة لمدة 5 أشهر، بقيمة إجمالية 97 ألفا و731 ريالًا سعوديا، أي ما يوازي 410 آلاف جنيه مصري تقريبا.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة كل من المهندسين "أ. ع. م" ويعمل بإحدى شركات صيانة وتشغيل المصاعد الكهربائية بمعاونته ومساعدته في الحصول علي مستحقاته لتوقف صرف راتبه منذ خمسة أشهر ومكافأة نهاية الخدمة عن سبعة سنوات عمل بقيمة إجمالية أكثر من 97 ألفا و731 ريالا سعوديا.

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وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.