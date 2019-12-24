أخبار مصر | رئيس "العربية للتصنيع": تقدم اقتصادنا مرهون بزيادة المكون المحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "العربية للتصنيع": تقدم اقتصادنا مرهون بزيادة المكون المحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية الصناعية والتصدير.

وجاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة، في إطار دعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي.

وفي هذا الصدد، أكد "التراس" أهمية تحقيق الشراكة والتكامل مع مركز تحديث الصناعة لدعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية، وأن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن، في ظل توافر الإرادة السياسية الجادة والمتابعة المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لبرامج تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.

واستعرض خلال المباحثات مع مركز تحديث الصناعة كافة الإمكانات التصنيعية المتاحة بالهيئة العربية للتصنيع وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي، والطلمبات والإلكترونيات، وتصنيع مهمات السكك الحديدية والتجهيزات الطبية، فضلا عن وسائل النقل صديقة البيئة وبصفة خاصة تصنيع السيارة الكهربائية في مصر.

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وأشار "التراس" إلى أنه تم الاتفاق على دعم وتنمية الصناعة المصرية من خلال خطة عمل تنفيذية مشتركة والبدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليا وتشكيل فرق عمل لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة من خلال الاستفادة بالطاقات الإنتاجية لوحدات الهيئة العربية للتصنيع.