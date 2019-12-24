أخبار مصر | في أول قراراتها.. وزيرة التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول قراراتها.. وزيرة التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020، بصورة مبكرة، اعتبارا من اليوم الأول بدلا من اليوم العاشر، من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، تيسيرا على أصحاب المعاشات ولقضاء مستلزمات السنة الجديدة.

وشكلت الوزيرة غرفة عمليات مركزية تعمل وفقًا لآليات محددة ترتكز على سرعة الآداء لمتابعة صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات أمام أصحاب المعاشات.

وأكدت أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الاّلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللأزمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم.

وأشارت إلى فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من شهر يناير، مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسه الدولة فى التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.