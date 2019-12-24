أخبار مصر | "تشريعية النواب" توافق على تشكيل لجنة مناقشة قانون المأذونين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تشريعية النواب" توافق على تشكيل لجنة مناقشة قانون المأذونين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اجتماع اليوم الثلاثاء، وقررت تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة جديدة وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمل المأذونين، وإعداد تقرير حوله تمهيدًا لعرضه فى اجتماعات اللجنة في الآونة القادمة.

وأعلن أبوشقة عن أعضاء اللجنة الجديدة وتضم، "المستشار حسن بسيونى رئيسًا وعضوية كل من النائب كمال أحمد، والنائب عبد المنعم العليمى، والنائب منجد الهوارى".

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت بالأمس، على التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

كما وافق المجلس أمس أيضًا، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعدا لمناقشة 32 طلبا للمناقشة العامة تقدم بها النواب.

