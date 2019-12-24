أخبار مصر | عاجل.. البرلمان يستدعي وزراء التموين وقطاع الأعمال والصناعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البرلمان يستدعي وزراء التموين وقطاع الأعمال والصناعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلي، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الغول، لإنشاء مصنع ورق خلف مصنع السكر بمدنية نجع حمادي بمحافظة قنا، وقررت استدعاء وزراء التموين وقطاع الأعمال والصناعة، بشأن التقاعس في إنهاء إجراءات بناء مصنع للورق في مدينة نجع حمادي.

من ناحيته، قال النائب محمد الغول، إن قصب السكر من المنتجات التي يتم الاستفادة منها في عشرات الصناعات التكميلية وعلي رأسها صناعة الورق، مؤكدًا أن الإرادة الحكومية غير متوافرة لحل الأزمة رغم الموافقات من رئيس مجلس الوزراء، وهذا أمر ينبئ بإشكاليات كبيرة تحتاج لوقفة حاسمة من أجل أهل قنا.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت بالأمس، على التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

كما وافق المجلس أمس أيضًا، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعدا لمناقشة 32 طلبا للمناقشة العامة تقدم بها النواب.

