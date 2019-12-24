أخبار مصر | نقابة العاملين بالأخشاب: الدراما تسيء لبعض المهن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة العاملين بالأخشاب: الدراما تسيء لبعض المهن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن النقابة تطرق كل الأبواب للوصول إلى الشباب الباحث عن التدريب لإتاحة الفرصة لهم بمركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة.

وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق مشروع "بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي تنظمه النقابة العامة اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب.

وأشار إلى أنه يتم التواصل مع كافة الجهات والإعلان في بعض وسائل الإعلام للتعريف بالمركز، مؤكدا أن التدريب لا يتوقف عند الحرف اليدوية المتعلقة بالبناء والأخشاب، وإنما بعض المهن الأخرى مثل الطاقة الشمسية وصيانة التليفون المحمول.

وأوضح الجمل أننا نسعى للحصول على اعتماد الشهادات من أمريكا وألمانيا بهدف فتح الباب أمام المتدرب للحصول على فرصة عمل في الخارج.

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ودعا "الجمل"، وسائل الإعلام للعمل من أجل تحسين صورة العامل الحرفي، لاسيما وأن بعض الأعمال الدرامية تسببت في الإساءة لبعض المهن والحرف، قائلا: الدراما في الماضي كانت تظهر العامل في أفضل صورة وهو يعتز بمهنته.

من ناحيته، أكد طارق سليمان، مدير مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة، أن المركز يقدم التدريب على أعلى مستوى في العديد من المجالات، لافتا إلى أنه يتم منح المتدرب شهادة معتمدة تؤهله للعمل داخل أو خارج مصر.

واشتكى "سليمان"، من ندرة الباحثين عن فرصة التدريب، قائلا: مش لاقيين متدربين".

وخلال المؤتمر، استعرض طارق سليمان، من خلال فيلم تسجيلي، تاريخ مركز التدريب، والخدمات التي يقدمها، والامتيازات التي يحصل عليها العامل.