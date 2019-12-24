أخبار مصر | مصر تستقبل أول سفينة تحمل معدات كوبري الفردان الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تستقبل أول سفينة تحمل معدات كوبري الفردان الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعلن المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استقبال الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد هذا النوع من سفن البضائع، يعزز من أهمية الميناء وجاهزيته على استقبال أنواع مختلفة من سفن البضائع.
وتابع أنه تم العمل على تسهيل جميع الاجراءات اللازمة لاستقبال السفينة وعمليات التفريغ على الأرصفة مما يساهم في وصول المعدات المستوردة إلى موقع التنفيذ في أقل وقت.
وتعد السفينة CS-FLOURICH القادمة من شنجهاي والتي يبلغ طولها 183 م بغاطس 10.3 م وتبلغ حمولتها 23 ألف طن بمعدات معدنية تبلغ 3742 ألف طن توردها الشركة الصينية لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي أولى السفن من إجمالي 12 سفينة ستقوم بعملية نقل المعدات تباعا خلال الأشهر المقبلة لتصل للرصيف الجديد بشرق بورسعيد الذي تم تشغيله تجريبيًا في مارس الماضي لعمليات تصدير الملح من سيناء للأسواق الخارجية، وقام رئيس الجمهورية بافتتاحه رسميًا نوفمبر الماضي ليستقبل مع بداية العام الجديد أولى سفن البضائع العامة.
جدير بالذكر أن هذا المشروع ينفذ من خلال أربع شركات أجنبية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي تنفذ عملية الإنشاء ورفع كفاءة وازدواج كوبري الفردان العائم للسكة الحديد.