أخبار مصر | ننشر تفاصيل مهرجان متحف الفن الإسلامي السبت المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل مهرجان متحف الفن الإسلامي السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الورشة الأولى تشمل تكوين مجسمات بالطين الأسواني، والثانية تنفيذ زخارف البلاطات الخزفية من خلال مقتنيات المتحف، والورشة الثالثة الخط العربي، وأخيرا ورشة الحكي التراثي من خلال مسرحية بعرائس البابيت تقدمها الفنانة رحمة محجوب مع فريق عمل القسم التعليمي.
وفي تمام الساعة السادسة مساء، يفتتح معرض مؤقت للآثار الإسلامية بعنوان (من ذاكرة المتحف) لأهم وأقدم التحف الأثرية التي دخلت متحف الفن الإسلامي، ويلي ذلك افتتاح معرض (ملتقي فناني وزارة الآثار الثاني) ويشارك في المعرض ٤٥ فنان، ويضم المعرض ١٠٠ عمل فني بمجالات الفن.
ويشارك ف الاحتفال بهذه المناسبة هيئة قصور الثقافة بتقديم عرض فني لفرقة النيل للالات الشعبية والتنورة، والفنانة علا بشير بعرض مسرحي باستخدام عرائس الماريونت وخيال الظل حيث صممت هذة العرائس لتعبر عن شخصيات من العصور الإسلامية تقوم بعرض تاريخ المتحف، ويختتم الحفل بفقره فنية غنائية لمواهب شابه من وزارة الأثار.