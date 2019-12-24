أخبار مصر | ننشر تفاصيل مهرجان متحف الفن الإسلامي السبت المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل مهرجان متحف الفن الإسلامي السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هذا بمرور 116 عاما من العطاء، بإقامة عدد

يحتفل متحف الفن الإسلامي، السبت المقبل،من الفاعليات، تستمر طوال اليوم وتبدأ في تمام الساعة الثالثة عصرا مع القسم التعليمي الذي ينظم العديد من الورش للأطفال.

الورشة الأولى تشمل تكوين مجسمات بالطين الأسواني، والثانية تنفيذ زخارف البلاطات الخزفية من خلال مقتنيات المتحف، والورشة الثالثة الخط العربي، وأخيرا ورشة الحكي التراثي من خلال مسرحية بعرائس البابيت تقدمها الفنانة رحمة محجوب مع فريق عمل القسم التعليمي.

وفي تمام الساعة السادسة مساء، يفتتح معرض مؤقت للآثار الإسلامية بعنوان (من ذاكرة المتحف) لأهم وأقدم التحف الأثرية التي دخلت متحف الفن الإسلامي، ويلي ذلك افتتاح معرض (ملتقي فناني وزارة الآثار الثاني) ويشارك في المعرض ٤٥ فنان، ويضم المعرض ١٠٠ عمل فني بمجالات الفن.