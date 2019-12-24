مصر | الساعة بـ2500 جنيه.. اعترافات صادمة لمتهمة بالدعارة في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الساعة بـ2500 جنيه.. اعترافات صادمة لمتهمة بالدعارة في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدة ثلاثينية العمر، أنشأت صفحة على إحدى المواقع الإباحية، لممارسة الجنس مع الآخرين، واستقطاب مواطني الخليج بمنطقة العجوزة، بمقابل 2500 جنيه في الساعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن السيدة ثلاثينية العمر، من بنى سويف وتقطن في العجوزة، قامت بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، لاستقطاب الزبائن بمقابل مادي يصل لـ2500 جنيه للساعة، وقام أحد الأشخاص بالتواصل معها على أنه خليجي الجنسية ويرغب في ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة في عقدها الثالث من العمر، قامت بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الدعارة مع الآخرين واستقطاب مواطني الخليج بمنطقة العجوزة، مقابل مبلغ مادي يقدر بـ2500 جنيه، وتقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات وصور ومحادثة لاستقطاب الزبائن.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإنشاء صفحة على أحد المواقع الاباحية، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.