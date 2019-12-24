مصر | قرار جديد من الجنايات بشأن علا القرضاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من الجنايات بشأن علا القرضاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت غرفة المشورة، التابعة لمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تجديد حبس علا يوسف القرضاوي، 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2016؛ لاتهامها بتمويل جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت النيابة وجهت إلى علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، المتواجد حاليا بقطر، تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتمويل جماعة الإخوان المسلمين، ومعاونتها على تنفيذ أغراضها ضد الدولة ومؤسساتها.