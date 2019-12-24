مصر | إحالة عاطل قتل شابا للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطل قتل شابا للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة دار السلام، عاطلا قتل شابا بإطلاق أعيرة نارية عليه، بسبب خلافات مالية مع شقيق المجني عليه، إلى محكمة الجنايات.

يذكر أن المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، تلقى بلاغًا من الأهالي، مفاده، نشوب مشاجرة، بين طرفين، ومقتل شاب، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يدعى "زيزو"، 28 سنة، على يد عاطل يدعى "محمد"، بسبب خلافات سابقة بين الجاني وشقيق الضحية.

وكشفت التحقيقات، التي أجراها النقيب محمد عبد الحليم، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، مع شهود العيان، عن تفاصيل ارتكاب الواقعة.