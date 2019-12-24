مصر | إحالة عاطل قتل شابا للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطل قتل شابا للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحالت نيابة دار السلام، عاطلا قتل شابا بإطلاق أعيرة نارية عليه، بسبب خلافات مالية مع شقيق المجني عليه، إلى محكمة الجنايات.
يذكر أن المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، تلقى بلاغًا من الأهالي، مفاده، نشوب مشاجرة، بين طرفين، ومقتل شاب، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يدعى "زيزو"، 28 سنة، على يد عاطل يدعى "محمد"، بسبب خلافات سابقة بين الجاني وشقيق الضحية.
وكشفت التحقيقات، التي أجراها النقيب محمد عبد الحليم، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، مع شهود العيان، عن تفاصيل ارتكاب الواقعة.
وتبين وجود خلافات سابقة بينه وبين شقيق المجني عليه، وفي يوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية معه وتطور الأمر وتدخل شقيقه للدفاع عنه، فأخرج سلاح ناري وصوب نحوه وابلا من الأعيرة النارية توفي على إثرها، ولاذا بالفرار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.