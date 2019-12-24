مصر | حبس متهم بسرقة توك توك في "التبين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهم بسرقة توك توك في "التبين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، حبس عاطل لسرقته توك توك بالإكراه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين بشارع القومية للأسمنت دائرة القسم استغاث بها "محمد. خ. ص" 14 سنة، سائق توك توك وقرر بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة حلوان مستقلا دراجة بخارية " توك توك " ملكه استوقفه أحد الأشخاص " أدلى بأوصافه التقريبية" بدعوى توصيله لمحل البلاغ وفور وصولهما قام الأخير بتهديده باستخدام سلاح أبيض " كتر " كانت بحوزته واستولى منه على الدراجة البخارية قيادته كرها عنه ولاذ بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه وتبين أنه "صابر. ش"، 19 سنة، عاطل ومقيم الشوبك الشرقي ـ الصف بالجيزة حال استقلاله الدراجة البخارية المستولى عليها وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.



وبمواجهته بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة بسؤال المجني عليه اتهمه بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.