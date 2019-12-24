مصر | ضبط طالب بحوزته "تابوت ذهبي و3 تماثيل" بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط طالب بحوزته "تابوت ذهبي و3 تماثيل" بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط طالب بحوزته تماثيل فرعونية يشتبه في أثريتها.
ونجحت القوات، بضبط المتهم في شارع نادي الرماية بمنطقة الزهراء دائرة القسم، ويدعى "عمر. خ. ع. خ" 20 عاما طالب ومقيم شارع حسن الأنور، دائرة القسم وبحوزته جوال بداخله المضبوطات التالية: تابوت ذهبي اللون طوله 120 سم، وعدد 3 تماثيل "مختلفة الأحجام"، ولوحة فرعونية، يشتبه في أثريتهم.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتحصله على المضبوطات من المدعو "مصطفى. ع. ا. ع" 38 عاما عاطل ومقيم 17 حارة عيد موسي من شارع حسن الأنور دائرة القسم والسابق اتهامه في القضية رقم 24150 لسنة 2007م مصر القديمة " تبديد "، بقصد الاحتفاظ بها وإخفائها لحين التصرف فيها بالبيع.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.