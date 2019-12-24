مصر | ضبط طالب بحوزته "تابوت ذهبي و3 تماثيل" بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط طالب بحوزته "تابوت ذهبي و3 تماثيل" بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط طالب بحوزته تماثيل فرعونية يشتبه في أثريتها.

ونجحت القوات، بضبط المتهم في شارع نادي الرماية بمنطقة الزهراء دائرة القسم، ويدعى "عمر. خ. ع. خ" 20 عاما طالب ومقيم شارع حسن الأنور، دائرة القسم وبحوزته جوال بداخله المضبوطات التالية: تابوت ذهبي اللون طوله 120 سم، وعدد 3 تماثيل "مختلفة الأحجام"، ولوحة فرعونية، يشتبه في أثريتهم.