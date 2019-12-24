مصر | "الحماية المدنية" تساعد مسنة مريضة في الصعود لمسكنها بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحماية المدنية" تساعد مسنة مريضة في الصعود لمسكنها بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات، أفادت بعدم قدرة شقيقتها "مسنة" على الحركة نظرًا لحالتها الصحية وصعوبة صعودها لمحل سكنها، والتمست المساعدة.



وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة والتوجه لمحل إقامة السيدة، حيث تم تقديم كافة سُبل المساعدة ونقلها، وإدخالها للشقة سكنها بحاله صحية جيدة.



ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين وأهلية السيدة الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

