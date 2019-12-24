مصر | عاطل ينتحل صفة محام للنصب على أهالي المحبوسين بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاطل ينتحل صفة محام للنصب على أهالي المحبوسين بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من "نبيلة. ع"، 77 سنة، ربة منزل بتلقيها اتصالا هاتفيا من هاتف محمول " محدد " من أحد الأشخاص أوهمها خلاله المتصل بأنه زوج نجلتها، ومحجوز بالقسم لاتهامه بمحضر إيصال أمانة وطلب منها إقراضه مبلغ مالي 14،000 ألف جنيه، لمروره بضائقة مالية، وحضر إليها أحد الأشخاص لاستلام المبلغ مُدعيًا بأنه محامي المذكور، وعقب تسليم المبلغ اكتشفت أنها تعرضت لواقعة نصب تحرر عن ذلك المحضر رقم 70601 لسنة 2019م جنح القسم. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل الى أن وراء ارتكابها "احمد. أ، 46سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 19 قضية أخرهم 14628 لسنة 2017م النزهة " نصب ". عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، أثناء تواجده بالشقة المُستأجرة، بمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة.

ألقي رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبص على عاطل لاتهامه انتحال صفة محام للنصب على أهالي المحبوسين بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.



وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة، اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على المواطنين، وكبار السن عن طريق الاتصال بهم تليفونيًا بطريقة عشوائية والادعاء بأنه أحد أقاربهم، وأنه مقيد الحرية بأحد أقسام الشرطة لكونه مدين بمبلغ مالي ومطالبتهم بمساعدته ماديًا لسداد مبلغ المديونية، والتحصل منهم على محال إقامتهم والتوجه لهم مدعيًا أنه محام والاستيلاء على المبلغ المالي وأقر بارتكابه 10 حوادث بذات الأسلوب.



وبإرشاده بمسكنه ضبط 50 ألف جنيه، مشغولات ذهبية عبارة عن ( 7 غويشة، 4 خاتم، 3 سلسلة، انسيال ) وأقر بأنها من متحصلات وقائع النصب على المجني عليهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم، تحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

