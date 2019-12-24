مصر | بـ"7.5 مليون جنيه".. سقوط مجرمين بحوزتهما 3 كيلو كوكايين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"7.5 مليون جنيه".. سقوط مجرمين بحوزتهما 3 كيلو كوكايين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الكوكايين، وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع، وهما عاطلين مقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهما في كمين أعد خصيصًا لهذا الغرض بدائرة قسم شرطة الحمام.



وألقي القبض عليهما وبحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3 كيلو جرام، مبلغ مالي، عدد 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 7،500،500 سبعة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.