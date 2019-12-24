مصر | سقوط 5 تجار مخدرات في دمياط

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ألقت وحدة مباحث قسم شرطة أول دمياط، القبض على عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، وسبق اتهامه في عدد 4 قضايا "سلاح ناري، مخدرات، ضرب" لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، طلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر "وزنت 500 جرام"، مبلغ مالي.



وكما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة من ضبط عاطلين مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية سبق اتهام أحدهما في عدد 3 قضايا مخدرات، سلاح أبيض، ضرب، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما فرد خرطوش "محلي الصنع" عيار 12مم، وطلقتي خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي.



ونجحت وحدة مباحث مركز شرطة كـفـر سـعـد من ضبط عاطلين مقيمين بدائرة المركز لهما معلومات جنائية مسجلة، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر "وزنت واحد كيلو جرام"، مبلغ مالي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

