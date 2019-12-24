شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل هيكلة المزرعة السمكية بالنزهة.. أول طلب إحاطة لوزير الزراعة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم الكاتب الصحفي، حسني حافظ، عضو مجلس النواب، عن سيدي جابر وباب شرقي ولجنة الصحة في المجلس، أول طلب إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، السيد محمد القصير، لإعادة تطوير وهيكلة المزرعة السمكية في عزبة مطار النزهة بالإسكندرية.

وقال «حافظ»، في طلبه، إن المزرعة السمكية، التي تبلغ مساحتها 1400 فدان، تحولت بسبب التجاهل والإهمال واللامبالاة إلى أرض بور، مشيرًا إلى أن تلك المرزعة كانت تبلغ طاقتها الإنتاجية من الأسماك حوالي 20 طنًا يوميًا، وحاليًا أصبحت لا تنتج كيلو سمك واحدًا، ما يتطلب سرعة تطويرها وإعادة هيكلتها.

كما تقدم النائب الوفدي بطلب إحاطة آخر إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال لتوجيهه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ثبات أسعار السلع الاستراتيجية رغم انخفاض قيمة الدولار، وفقًا لأسعار الشراء والبيع المعلنة على مدار الأيام الماضية، مشدداً على ضرورة تفعيل دور الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.