شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، الثلاثاء، المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر وزارة العدل، حيث قدم التهنئة له على توليه منصب وزير العدل، متمنيًا له التوفيق والسداد.

ومن جانبه أعرب المستشار وزير العدل خلال اللقاء، عن بالغ تقديره لأعضاء هيئة النيابة الإدارية، وما تقوم به من جهود في إطار رؤية الدولة الشاملة لمكافحة الفساد، وإعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون داخل الجهاز الإداري للدولة.

كما تناول اللقاء أوجه التعاون المختلفة بين وزارة العدل والهيئة في كافة المجالات.