شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 1339 محضراً تموينيا متنوعاً بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية تموين الشرقية بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة من الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجاري.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن وكيل أول وزارة تموين الشرقية أن الإدارات التموينية المختلفة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر شنت حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير 1339 محضراً متنوعاً منها تحرير 947 محضراً للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير 392 محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

وأضافت بأنه تم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر منها طن دقيق بلدى مدعم 82% و50 شيكارة أرز و16 طن سكر تموينى و500 كرتونة شيبسى و418 كيلو لحوم ودواجن و75 كيلو شيكولاتة و50 كيلو لبن بودرة 320 كيلو شيش دجاج و30 شيكارة ذرة مجروشة و50 شيكارة كسر أرز بالإضافة إلى ضبط سلع غير غذائية منها 141 اسطوانة بوتاجاز و80 قطعة أدوات منزلية و50 كرتونة منظفات و30 شاحن و14 عبوة معجون أسنان و5 كيلو أكياس ورق و15 فلتر زيت.