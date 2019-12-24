شكرا لقرائتكم خبر عن لم تتاثر بالطقس السيئ.. 84 سفينة على أرصفة ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت سلطات ميناء الاسكندرية استمرار فتح بوغاز ميناءى الاسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، الثلاثاء، رغم موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المدينة تزامنا مع بدء نوة «الفيضة الصغرى».

وشهد الميناء نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن عدد السفن المتواجدة بالميناء، بلغ 84 سفينة تحمل بضائع متنوعة، وأن سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر سجلت معدلات تسمح بحركة القاطرات والسفن بشكل آمن، مشيرا إلى دخول وخروج 9 آلاف شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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ولفت المتحدث باسم ميناء الإسكندرية إلى خروج قطارين محملين بشحنة قمح تزن 2900 طن من الميناء إلى إمبابة وأسيوط.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، بضرورة توخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية على زيادة معدلات أداء الشحن والتفريغ، ومعدلات حركة السفن والشاحنات، وتقليل مدة بقاء السفن بالميناء، فضلا عن تسهيل حركة دخول وخروج البضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.