شكرا لقرائتكم خبر عن المطران ناركسيوس يرأس قداس عيد الميلاد بكنيسة القديس أنطونيوس الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل طائفة الأقباط الروم الأرثوذكس في الاسكندرية، مساء الثلاثاء، بعيد الميلاد المجيد وسط اجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة.

وقال المطران ناركسيوس، وكيل عام بطريركية الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس، أن البابا ثيودوروس الثانى، بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس، أنابه لرئاسة صلاة القداس الالهى بمناسبة عيد الميلاد المجيد بكنيسة القديس انطونيوس الكبير في منطقة الشاطبى.

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وأوضح «ناركسيوس»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن صلاة السَحَرية ستقام الساعة 8.30 صباح الاربعاء على أن يقام القداس الإلهي الساعة 9.30 صباح نفس اليوم، مشيرًا إلى أن الكنائس اتسمت بمظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث تزينت بأشجار الكريسماس وتلاوة الترانيم والأناشيد الدينية.

يأتى هذا فيما تحتفل الكنائس الأرثوذكسية بالإسكندرية بعيد الميلاد 7 يناير المقبل.

ويحتفل الأقباط الكاثوليك والروم الارثوذكس بعيد الميلاد 25 ديسمبر من كل عام، فيما يحتفل الأقباط الأرثوذكس بالعيد 7 يناير، بسبب الاختلاف الذي وقع بعد الأخذ بالتقويم الغريغورى المتبع في أغلب دول العالم.