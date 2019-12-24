شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تطهير الفصول وتجهيز غرف العزل للحماية من الأمراض المعدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المدارس بكافة المديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب، بالتنسيق والتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

وشددت الوزارة على ضرورة التطهير الكامل والشامل للمدارس والفصول والحمامات باستخدام المطهرات الطبية، والتأكد من تواجد وعمل العيادات الطبية بكامل طاقتها «طبيب ومساعديه» بكفاءة طوال اليوم الدراسي.

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وأكدت الوزارة ضرورة التأكد من جاهزية غرف العزل حال وجود أي حالة مرضية في أي مدرسة، مشيرةً إلى أنه في حال الإبلاغ عن الأمراض المعدية يتم اخطار وزارتي التربية والتعليم والصحة.

ونبهت الوزارة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والتي تتمثل في: الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والنظافة الشخصية، وغسل الايدي باستمرار، مع التشديد على الإعلان عن هذه الاشتراطات الصحية بأماكن ظاهرة في المدارس.

في السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تنظيم برنامج لتوعية الطلاب في مدارس القاهرة حول أضرار تعاطي المخدرات، موضحة أن هذا البرنامج تم تنظيمه بالتعاون مع لجان تزور المدارس من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحت إشراف مدير إدارة التوعية بالمكافحة.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم إعداد جدول زيارات لبعض المدارس الثانوي والإعدادي بإدارة السيدة زينب التعليمية مدرسة الخديوية الثانوية العسكرية ثم مدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية بنين، ووصلت اللجان إلى إدارة البساتين ودار السلام التعليمية المدرسة المعمارية الثانوية بنين، كما وصلت اللجان إلى إدارة الوايلي التعليمية ومدرسة إسماعيل القباني الثانوية بنين ومدرسة أحمد فؤاد عبدالعزيز الإعدادية.