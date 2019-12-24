شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يستدعي 3 وزراء بشأن «التقاعس في إنشاء مصنع ورق نجع حمادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب استدعاء وزراء التموين وقطاع الأعمال والصناعة للرد على ما وصفته بـ «التقاعس» في إنهاء إجراءات بناء مصنع للورق من مصاص القصب في مدينة نجع حمادي، رغم توافر البيئة المناسبة لذلك ودوره في توفير عمالة كبيرة لأبناء صعيد مصر ودعم الاستثمار والتقليل من استيراد الورق من الخارج الذي يتجاوز 2 مليار جنية سنويا.

وقال النائب محمد الغول، مقدم اقتراح إنشاء المصنع، إنه يتم السعى منذ 4 سنوات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومحافظة قنا لإنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء مصنع ورق خلف مصنع السكر بنجع حمادي بقنا، ووافق على ذلك رئيس مجلس الوزراء آنذلك، المهندس شريف إسماعيل.

أضاف «الغول» أن التوافق جاء بأن مصنع السكر يستفيد من مصاص القصب كوقود ومصدر للطاقة، وتم التوافق على أن يتم استبدال ذلك بالغاز على أن يتم الاستفادة من المصاص في صناعة الورق، وإنشاء مصنع متكامل يدعم الدولة المصرية في خطوات الإصلاح والبناء وتوفير عمالة ودعم الاستثمار في توفير فرص عمل ولكن البيروقراطية تعطل كل شيء.

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واشار إلى أن قصب السكر من المنتجات التي يتم الاستفادة منها في عشرات الصناعات التكميلية وعلي رأسها صناعة الورق، ومن باب أن نسبة استيراد الورق في مصر كبيرة ويوجد به عجز كبير أيضا تم التفكير في أنشاء هذا المصنع.

وأشار النائب إلى أن مصنع السكر يدخله سنويا مليون ونص طن قصب سنويا، منهم ما يقرب بعد العصر حوالي 500 ألف طن مصاص، مع أن بجانب المصنع مساحة ما يقرب من 400 فدان مما يسهل الأمر لبناء المصنع الجديد بكل سهولة.

تابع: «الإرادة الحكومية غير متوافرة رغم موافقة رئيس الوزراء، وهذا أمر ينبئ بإشكاليات كبيرة تحتاج لوقفة حاسمة من أجل أهل قنا وشبابها وصعيد مصر عموما ودعم الاستثمار وتوفير فرص العمل».

أردف: «بهذه الصورة التي يحتكر رجال الأعمال استيراد الورق، نواجه معاناه كبيرة في بناء مصنع محلس يدعم بلادنا وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذا أمر يحتاج لوقفة».