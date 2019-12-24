شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «جمعية شركات السياحة»: عودة قوية للسوق الإسباني بزيادة 20% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عطية يمني، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة، والمتخصص في السوق الإسباني، إن عام 2020 سيشهد زيادة من السوق الإسباني بنسبة 20% تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أن الجهود التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولاته الخارجية أثمرت عن عودة قوية لكافة الأسواق الأوروبية ومن بينها السوق الإسباني لتبدأ بشاير العام الجديد بإنفراجة في ملف السياحة الخارجية.

وأوضح يمني أن السوق الإسباني حقق نتائج جيدة خلال 2019، وسيشهد زيادة كبيرة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إقبال منظمي الرحلات على المقاصد السياحية المصرية، حيث تم الإتفاق على زيادة عدد الرحلات الشارتر التي تنظمها الشركة إلى 3 رحلات أسبوعية اعتبارًا من يوليو المقبل بدلاً من رحلتين فقط للأقصر وأسوان، وذلك من مدينتي مدريد وبرشلونة.

وتابع يمني أنه تم الاتفاق مع شركة المصرية للطيران و«فلاي إيجيبت» لزيادة عدد الرحلات نظرًا للطلب المتزايد على مصر من السوق الإسباني، لافتًا إلى أن تولي الدكتور خالد العناني، حقيبة السياحة والآثار، سيولي السياحة الثقافية اهتمامًا كبيرًا، خاصة في ظل الإكتشافات الأثرية المتلاحقة مما سينعش الحركة بمحافظات الصعيد ويعيد السياحة الثقافية للواجهة.

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وكشف يمني عن أسعار البرامج السياحية بالأقصر وأسوان، والتي تبدأ من 650 يورو للفرد شاملة الطيران والإقامة، موضحًا أن الشركة تمكنت من تنظيم رحلات لما يزيد على 50 ألف سائح إسباني خلال عامي 2018/2019، وأضاف أن مصر للطيران زادت من عدد رحلاتها المباشرة إلى 12 رحلة أسبوعية من مدريد وبرشلونة، وهو ما سينعكس بالتأكيد على الحركة السياحية.

بينما طالب يمني بضرورة تدشين خط طيران مباشر يربط بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، بعد تزايد الطلب من هذه الدول على مصر، حيث إن العائق أمام استيعاب هذه الأعداد المتزايدة هو عدم وجود خط طيران مباشر مما يتسبب في ارتفاع تكلفة تذكرة السفر التي تصل إلى 900 دولار، مما يزيد من تكاليف الرحلة إلى مصر ويجعل السائح يعيد النظر ويختار مقاصد منافسة أخرى.

وأكد يمني أن هناك منافسة شديدة تواجهها مصر في السوق الأمريكي من قبل دول عديدة بالمنطقة مثل إسرائيل والمغرب وتركيا، والذين لهم خطوط طيران مباشرة مع دول أمريكا اللاتينية، مما قد يضعف فرص مصر في استقطاب الراغبين في زيارتها، متوقعًا أن تحدث زيادة كبيرة في 2020 مع حل أزمة الطيران.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنه تعاقد على تنظيم رحلات لما يزيد على 10 آلاف سائح في 2020 من أمريكا اللاتينية، موضحًا زيادة أعداد الشركات السياحية المصرية الراغبة في العمل بسوق أمريكا اللاتينية.