شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تقديم صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 بصورة مبكرة اعتبارا من اليوم الأول بالشهر من خلال البنوك ومكاتب البريد، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد وتيسيرا على أصحاب المعاشات.

وقالت الوزيرة، في تصريح صحفي الثلاثاء، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل وفقاً لآليات محددة ترتكز علي سرعه الآداء، لمتابعة صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات أمام أصحابها، مؤكدة أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الاّلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف في صباح اليوم الأول من شهر يناير المقبل، مع التأكيد علي عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة في التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.