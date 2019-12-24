شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة: تدريب 5 آلاف عامل فى الشركات السياحية خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت غرفة شركات السياحة أن إجمالى عدد المتدربين من الشركات خلال العام 2019 بلغ 48225 متدربا، حيث تم عقد ما يقارب من 20 دورة تدريبية وندوات، تنوعت موضوعاتها وموادها ما بين سياحة دينية وسياحة إليكترونية وخدمة عملاء والعمل تحت ضغط وكذلك دورات تدريبية للتعريف بالبوابة الإلكترونية وآلية عملها، وكذا التسويق الإلكترونى وخدمت هذه الدورات كافة شركات السياحة، وكان عدد المتقدمين يزيد عن خمسمائة متقدم خلال العام 2019، الأمر الذى يعكس الجهد المبذول فى تنفيذ الخطة التدريبية الموضوعة من الغرفة.



وأعد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة تقريرا لعرضه على الجمعية العمومية للغرفة التى ستعقد الأحد المقبل حول نشاط المجلس فى مجال التدريب، وأكدت الغرفة فى تقريرها أن القطاع بحاجة ماسة لرفع كفاءة جميع العاملين به لفتح أفاق وفرص جديدة أمام شركات السياحة وموظفيها، مؤكدة أن المجلس برئاسة حسام الشاعر رئيس الغرفة بدأ ومن خلال لجنة التدريب بالغرفة إعداد برامج تدريبية بدأت من قمة الهرم الوظيفى وليس العكس.

وأكد الشاعر أن مجلس الإدارة رصد أكبر ميزانية في تاريخ الغرفة للتدريب إيمانا بأهمية التدريب وإنعكاسه على الجودة وسمعة السياحة المصرية بالخارج، وأضاف أن البرامج التدريبية تشمل كافة الأنشطة السياحية للشركات وتتم من خلال خبراء متميزون وببرامج معدة بشكل علمي لرفع كفاءة العاملين بالشركات، وأشار الي أن هذا الجهد التدريبي المتميز سوف يستمر لتحقيق الأهداف المرجوة منه.



وأضاف علي المانسترلي رئيس لجنة التدريب بالغرفة أن ما تم تدريبه خلال العام المنقضي يعادل ضعف ما تم تدريبه في العشر سنوات الماضية، وشدد على الدعم الكبير الذي يوليه مجلس الإدارة للتدريب والتوسع في برامجه وتنويعها لتأهيل الشركات على المتغيرات العالمية والتكنولوجية بالعمل السياحي وفتح مجالات أوسع أمام الشركات خاصة في السياحة المستجلبة، وأعلن المانسترلي أن المنتدي التدريبي المقبل سوف يقام بمدينة العلمين الجديدة إيمانا من المجلس بدوره في الترويج للمدن الجديدة التي تدعم صناعة السياحة خاصة بعد النجاح الذي حققه الملتقي التدريبي الأول الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

