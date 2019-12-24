منظمة خريجى الأزهر تدرب أئمة ليبيا على مواجهة التطرف.. اعرف التفاصيل

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وألقى الدكتور عطيه لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، محاضره حول "فقه الأولويات "، أوضح فيها أنه هو العلم بالأمور التى ثبت لها حق التقديم وفق الأدلة الشرعية، وأن المقصود بترتيب الأوليات فى الإسلام هو وضع كل شيء فى مرتبته بالعدل من الأحكام والقيم والأعمال، فيقدم الأولى فالأولى بناءً على معايير ( موازين ) شرعية صحيحة، فلا يقدم غير المهم على المهم، ولا المهم على الأهم ولا المرجوح على الراجح.
وأشار إلى أن هناك العديد من النصوص فى الكتاب والسنة تدل على التفاوت فى أحكام الأعمال ومراتبها، مما يدعونا إلى البحث عن فقه يساعدنا على تحديد الأولويات بين هذه الأحكام وهذه المراتب، لنيل أسمى الفضائل منها، واجتناب أنكر المنكرات.
وأوضح لاشين أن هناك ترتيباً للأولويات حسب الأهمية: فيأتى الاهتمام بالعقيدة أولا قبل كل شئ، الفرائض قبل السنن والنوافل، حقوق العباد قبل حق الله المجرد، تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، الاهتمام بالمضمون أكثر من الشكل، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع.
جدير بالذكر أن الدورة تأتى ضمن خطة المنظمة لصقل خبرات الأئمة والعلماء الدعوية والعلمية لمواجهة المشكلات التى يعانى منها الجوار الليبي وتفنيد هذه المشكلات والرد على كل مايُثار من أفكار مغلوطة عن الإسلام والمسلمين من خلال أساتذة وعلماء الأزهر الشريف، ووفق المنهج الأزهرى الذى يمثل منهج الوسطية والاعتدال.
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