شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منظمة الألكسو : يجب وضع الذكاء الاصطناعى بالمنظومة التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى في الوطن العربى ، تحت عنوان (الذكاء الاصطناعى والتعليم: التحديات والرهانات)، بحضور الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والوزراء والمسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى بالوطن العربى.

ورحب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بالوزراء المشاركين فى المؤتمر.

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ومن جانبه، وجه الدكتور محمد ولد أعمر مدير المنظمة العربية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لرعايته المؤتمر السابع عشر، موجها الشكر إلى مصر قيادة وحكومة وشعبا لحسن الضيافة والاستقبال، موجها الشكر أيضا إلى وزير التعليم خالد عبد الغفار لدعمه للمنظمة على كل ما يقدمه من جهد لنجاح المؤتمر.

وأضاف أعمر خلال كلمته، أن العالم يشهد ثورة معرفية وتكنولوجيه بسرعة عالية، على مستويات تغير منجزات التكنولوجيا وانترنت الاشياء والربوبرتيت وتؤثر فى قدرات المجتمعات لتحقيق التنمية وهو ما يدعو لوضع الذكاء الاصطناعى موضع الاعتبار فى المنظومة التعليمية.