شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 مراكز تجميل بالمهندسين.. والسبب أدوية مجهولة وغياب نظام مكافحة العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 3 منشآت طبية خاصة بمنطقة المهندسين، محافظة الجيزة، بعد رصد عدد من المخالفات بها، جاء ذلك فى حملة مفاجأة شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص على عدد من المنشآت الطبية الخاصة.

وأوضح بيان أن المنشآت الثلاث التى تم إغلاقها تعمل بدون ترخيص وبها العديد من المخالفات، وهى عبارة عن منشآت طبية تعمل فى مجال التخسيس والتجميل، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأضاف، أن تلك الحملة تأتى فى إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمنشأة الطبية، وحصول العاملين بها على التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم حرصا على صحة المواطنين.

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من جهتها قالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنه تم خلال الحملة مراجعة الاشتراطات الطبية للمنشأة، سواء من حيث التراخيص للمنشأة أو للعاملين بها، حيث تم رصد العديد من المخالفات بتلك المنشآت منها إدارة مركز طبي دون ترخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة ولا تحمل ترخيص مزاولة مهنة الطب، ووجود أجهزة ليزر دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى وجود أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى حيث تم رصد وجود أعمال دهانات وصيانات بالرغم من سير العمل داخل أحد المراكز.

وأكدت على استمرار تلك الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية الخاصة بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مايتم رصده من مخالفات، حرصا على صحة وسلامة المرضي.

كما تهيب وزارة الصحة والسكان، بالمواطنين التأكد من وجود ترخيص للمنشآت الطبية الخاصة قبل التعامل معها لعدم وقوعهم فى أيدي المدعين، وحفاظاً على صحتهم.