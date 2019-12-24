شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لتقديم له التهنئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم، بمقر وزارة العدل، حيث قدم التهنئة له على توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد.

وأعرب المستشار عمر مروان وزير العدل خلال اللقاء، عن بالغ تقديره لأعضاء هيئة النيابة الادارية، وما تقوم به من جهود فى إطار رؤية الدولة الشاملة لمكافحة الفساد، وإعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون داخل الجهاز الإدارى للدولة، كما تناول اللقاء أوجه التعاون المختلفة بين وزارة العدل والهيئة فى كافة المجالات.