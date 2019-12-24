شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تسدد 31 مليون جنيه لإنشاء مدينة متكاملة لأعضائها بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الحارس القضائى فى نقابة الصيادلة المستشار محمد فكرى، ولجنة إدارة النقابة التى تضم الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر، إن النقابة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال مشروع أرض مدينة 6 أكتوبر، حيث تم دفع القسط الأول من قيمة الأرض وقيمته 31 مليون جنيه.

وأضافت النقابة أنه تم إخلاء الأرض من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر وتسليمها للنقابة فعلياً بتاريخ 4 نوفمبر الماضى وتم تعيين حارس عليها من قبل النقابة وفى انتظار القرار الوزارى الذى يحدد الاشتراطات لبدء البناء .

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وأوضحت النقابة أن أرض مدينة 6 أكتوبر تم تخصيصها من قبل وزارة الإسكان للنقابة العامة للصيادلة بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر وتقع على مساحة 9.15 فدان بواقع 38000 متر.

وأشارت النقابة إلى أنه سيتم إنشاء مدينة متكاملة للصيادلة بالأرض تضم مشروعا سكنيا ضخما مدعم للصيادلة ونادى رياضى ومنطقة خدمات، إضافة إلى مول، ومنطقة ترفيه للأطفال، حدائق ولاند سكيب، وحمامات سباحة.

يذكر أنه كان قد سبق وقامت النقابة بسداد 25% مقدم شراء الأرض وقيمته 22 مليون جنية، وتم سداد أول قسط من قيمة الأرض فى شهر سبتمبر الماضى وقيمته 31 مليون جنيه، على أن يتم استكمال باقى الأقساط المقررة فى شهر 9/2020 سيتم سداد 28 مليون جنيه، وفى شهر 9/2021 سيتم دفع آخر قسط وقيمته 24 مليون جنيه.