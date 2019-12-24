شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير الترع ونزع الحشائش وصيانة الجسور يكلفنا 258 مليون جنيه كل 3 أشهر.. اعرف أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى و المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى و المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل والمهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى لمتابعة أعمال المصلحة والإزالات بقطاع الرى ومناقشة الأعمال الصناعية بالترع بفترة أقل الاحتياجات.

وأوضح المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى أن فترة أقل الاحتياجات يتم خلالها خفض مناسيب المياه إلى أقل منسوب فى العام حيث أن الزراعات لا تحتاج فيها إلى مياه رى كثيرة لذلك يتم تنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتطهيرات والأعمالالصناعية التى يتطلب تنفيذها عدم وجود مياه بالمجارى المائية، حيث تمثل هذه الأعمال ضرورة ملحة لشبكات ومرافق الرى للارتقاء بمنظومة الرى وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام.

أوضح رئيس قطاع حماية النيل أنه يتم حاليا تنفيذ أعمال تطوير وتجميل واجهات نهر النيل ، حيث تم الانتهاء من عمليتي تطوير كورنيش النيل بدشنا وقوص والتى تم بقيمة تجاوز 1.5 مليون جنيهاً والممولة من أجهزة محافظة قنا.

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كما نفذ القطاع خلال النصف الأول من العام المالى الحالى أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل بنحو 28 مليون جنيه ، وذلك بنسبة تنفيذ تجاوز الي (75%) من العمليات الجارية تفوق النسب المقررة، كما يجري العمل حاليا في تنفيذ عملية تكريك مجري نهر النيل حول جزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تقارب (20 ) مليون جنيه ، فضلا عن تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بما يزيد عن (5) مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت الي (96%)، وبما يجاوز النسب المقررة.

من جانبه قال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى إنه تم تنفيذ أعمال تطهيرات وصيانة ونزع حشائش للترع وصيانة لجسور للترع بجميع إدارات الرى خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر بنحو ( 258) مليون جنيه إلى جانب تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع بمبلغ (105) مليون جنيه تتضمن أعمال تأهيل المجارى المائية واستكمال تنفيذ أعمال (كبارى- تغطيات- أفمام - قناطرحجز- هدارات - محطات رفع)، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2020، فضلا عن تنفيذ اعمال تاهيل للترع فى (33) عقد بثلاثة عشر محافظة باجمالي تكلفة ( 42 مليون جنيها) ضمن أعمال الخطة العاجلة، إلى جانب تنفيذ قناطر افمام وقناطر حجز وهدارات للترع بتكلفة ( 5 ملايين جنيه) ضمن أعمال الخطة العاجلة.

وأضاف خالد أنه في مجال الخلط الوسيط فقد تم تنفيذ (33) محطة رفع خلط وسيط بتكلفة (130 مليون جنيها) ضمن عملية / تنفيذ (92) محطة خلط وسيط مقاولة الإنتاج الحربي .

