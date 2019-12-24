شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تطوير البرامج العلمية لمكافحة الأمراض النباتية وترشيد المبيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النبات فى مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إن المعهد يساهم فى حصر الأمراض النباتية بأنواعها المختلفة على كافة المحاصيل الحقلية والبستانية، وتعريف وتشخيص المسببات المرضية بالطرق التقليدية والتقنيات الحديثة.

وأضاف مدير معهد بحوث أمراض النبات، لـ"الخليج 365"، أن الحفاظ على الإنتاج الزراعى يتم من خلال تطوير البرامج العلمية لمكافحة الأمراض النباتية وترشيد استخدام المبيدات للمحافظة على البيئة وصحة الإنسان، وتقدير الخسائر الناجمة عن الإصابة بالأمراض النباتية وبيان تأثيرها على نوعية الإنتاج الزراعى.

وأضاف أشرف خليل، أنه يتم دعم قدرات الحجر الزراعى للحد من دخول الأمراض النباتية الجديدة أو الممنوعة، ووضع برامج المكافحة المتكاملة لأمراض المحاصيل المختلفة والبحث عن بدائل المبيدات وإنتاج وتقيم المركبات الحيوية، وحفظ وتعظيم دور الثروة الميكروبية المصرية فى خدمة الإنتاج الزراعى، ووضع برامج للإنذار المبكر والتنبؤ بالأمراض النباتية المختلفة خاصة الوبائية منها اعتمادا على الظروف المناخية المصرية.