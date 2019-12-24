شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية مسمار بـ4000 جنيه يسبب أزمة بين البرلمان والحكومة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تخلو اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، من الاشتباكات بين النواب والمسئولين من الحكومة، حول القضايا الفنية المختلفة، النواب يتمسكون بصوت المواطن، والمسئولون يتمسكون بالحقائق والأرقام، حتى يصلوا لاتفاق ينتصر للمنطق، لكن ما هو جديد، أن يكون سبب الجدل هذة المرة مجرد "مسمار".

فى اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المنعقد اليوم برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لمناقشة خطط الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ثار نواب اللجنة على رؤساء الشركات وممثلى وزارة النقل، حينما علموا أنه يتم استيراد "مسمار" يستخدم فى مزلقانات السكة الحديد، بـ 4000 جنيه، فى حين أن تكلفته الفعلية فى مصر 700 جنيه.

Advertisements

واستنكر رئيس اللجنة استيراد ذلك المسمار، بقوله، : "معقولة مش عارفين نصنع مسمار فى مصر يتحل ويتربط، إزاى لازم نجيب المسمار من بره، وكمان وغير قابل للصيانة علشان نستورده لما يحصله أى مشكلة"، وسأل ممثل السكة الحديد عن مقايسة ذلك المسمار، فأجاب: "مقايسة المسمار الواحد 4000 جنيه، والشركة الموردة تلزمنى باستيراده".

فعقب رئيس اللجنة: "المسمار دا تكلفته فى مصر 700 جنيه، دا حرام وإهدار، احنا ليه مستصغرين نفسنا يا جماعة، ليه الفكر الموجود فى هيئة السكة الحديد لا يتناسب مع فكر القيادة السياسية، الرئيس بيقول نسابق الزمن، وانتو فى هيئة السكة الحديد ماشيين تاتا تاتا"، مطالبًا بإعداد قائمة المواد التى تستوردها الهيئة، وإيجاد بديل لها فى مصر.