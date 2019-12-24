شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد ورئيس صندوق الإسكان الاجتماعي يتفقدان عددًا من المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الثلاثاء، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي بعددٍ من مشروعات الإسكان المختلفة، تزامناً مع العيد القومي لمحافظة بورسعيد.

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قالت «عبدالحميد»، إن الجولة شملت تفقد مشروع وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد والبالغ عددها حوالي 14 ألف وحدة سكنية بالمدينة، والتي يقوم بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير بالتعاون مع مديرية الإسكان بالمحافظة، مشيرةً إلى أنه تمت الاستفادة بنحو ما يزيد على 25 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بالمحافظة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية، وكذا الالتزام بكل بنود العقود فيما يخص أعمال التشطيبات وتلافي جميع الملاحظات، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الوحدات وتسليمها لمستحقيها في أسرع وقت.

وشملت الجولة متابعة مشروع الأبراج السكنية بمنطقتي (الضواحي – السلام) بمدينة بورسعيد، والتي تشمل تنفيذ 3600 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2110 وحدات، وجارٍ تنفيذ 1495 وحدة أخرى بالمشروع، حيث تم التأكيد خلال الجولة، على سرعة الانتهاء من الوحدات في المواعيد المحددة طبقاً للبرنامج الزمني المحدد وبكفاءة وجودة عالية.