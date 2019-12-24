شكرا لقرائتكم خبر عن بالخرائط.. مواعيد وأماكن هطول الأمطار بالإسكندرية اليوم وغدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر معهد بحوث المياه بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بيانا حذر فيه من سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على أحياء المحافظة بدءا من، اليوم الثلاثاء وحتى الغد، مطالبا المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

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ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع المسؤولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالتواجد لحظيا على مدار الساعة لمتابعة حالة الشوارع خلال هطول الأمطار.

ووفقا لتوقعات معهد بحوث المياه تشير احتمالية سقوط أمطار خفيفة على أحياء غرب ووسط من الساعة السابعة مساء اليوم، تصل ذروتها على كافة الأنحاء بأمطار غزيرة السابعة صباح غد.

وتوضح خرائط التنبؤ الواردة من معهد بحوث المياه مواعيد وأماكن هطول الأمطار على جميع أحياء الإسكندرية كالتالي:

مواعيد وأماكن توقعات هطول الأمطار بالإسكندرية