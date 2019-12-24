شكرا لقرائتكم خبر عن «التجمع»: قانون الإدارة المحلية ضرورة وطنية لمواجهة فساد المحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد حزب التجمع على ضرورة الانتهاء من قانون المجالس المحلية في أسرع وقت باعتباره أحد أهم الأسلحة لمواجهة فساد المحليات، مؤكدا في بيان له أن المواطن المصري يعاني من أزمات يومية السبب الرئيسي فيها عدم وجود مجالس محلية للرقابة على عمل المحليات، وفى نفس الوقت تتعالى بعض الأصوات الرافضة لإقرار قانون الإدارة المحلية، رغم كونه استحقاقا دستوريا لشعب مصر، تأخر كثيرًا.

وأكد التجمع تأييده لقانون الإدارة المحلية، وعلى ضرورة إقراره في أسرع وقت، ليس فقط لكونه واحدًا من أهم الاستحقاقات الدستورية التي تضمنها دستور ثورة 30 يونيو، ولا فقط لما سينتج عنه من استكمال لبناء مؤسسات الدولة، ولكن لما سيكون له من أثر على حياة المواطن المصري البسيط، مضيفا أن المجالس الشعبية المحلية المنتخبة هي أحد أهم الأسلحة في مواجهة فساد المحليات، الذي يهدر ميزانية الدولة ولا يحصل معه المواطنون على حقوقهم من الخدمات التي من المفترض أن يحصلوا عليها من الدولة، كدافعي ضرائب.

وأضاف البيان أن حقوق المواطنين في رقابة شعبية منتخبة تراقب ميزانيات مدنهم وأحيائهم وكذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية فيها، ليست محل رفاهية وإنما هو حق أصيل لشعبنا، وضرورة وطنية حتى لا يشعر المواطن بغربة بين ما يراه من مشاريع قومية يتم تنفيذها وبين واقع سيئ يعيش فيه.