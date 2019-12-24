شكرا لقرائتكم خبر عن وقف التعامل مع شركة سياحة أجنبية لتوقفها عن سداد مستحقات إحدى الشركات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت شركات السياحة العاملة بالبحر الأحمر إخطارا من مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بوقف التعامل مع الشركة الأجنبية Sun Flower Tours -Slovakia-Czech Republic-Poland لتوقفها عن سداد مستحقات إحدى الشركات المصرية، وبالرغم من المطالبات العديدة فإن الشركة الأجنبية المذكورة امتنعت عن السداد منذ مايو 2019.

وقرر مجلس إدارة الغرفة حظر تقديم خدمات للشركة الهندية إلا بعد سداد مستحقاتها للشركة المصرية، حتى لا تتعرض للجزاءات المذكورة في المادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968.