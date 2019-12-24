شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك ينيب «غطاس» لرئاسة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية القيامة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل طائفة الأقباط الكاثوليك في الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة فيما وضع الأمن حواجز أمنية أمام البوابة الرئيسية لكاتدرائية القيامة المجيدة الموجودة بشارع كلية الطب والتي يقام بها القداس .

وقال القس يوحنا جورج راعي كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك في الإسكندريةن أنه تم كاميرات مراقبة جديدة داخل الكنيسة وخارجها لرصد أي تجاوزات أو اعتداءات على الكاتدرائية في أعياد الميلاد المجيدة، مشيراً إلى أنه سيتم تشغيل بوابات كشف المعادن على البوابة الرئيسية وتكليف مسؤولي الكنيسة بالتواجد مع أفراد الأمن على البوابة للتأكد من هوية الحضور.

وأوضح «جورج» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الأنبا أنطونيوس نجيب بطريرك الأقباط الكاثوليك أناب القمص انطونيوس غطاس وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك في الإسكندرية لرئاسة قداس العيد مساء اليوم فيما يعاونه هو في الصلوات والقداس وسط إجراءات أمنية مشددة .

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ولفت إلى أن الكنائس اتسمت بمظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث تزينت بأشجار الكريسماس وتلاوة الترانيم والأناشيد الدينية في مختلف الكنائس الكاثوليكية .

وأشار «جورج» إلى أن الوكيل البابوي في الإسكندرية يستقبل المهنئين بالعيد صباح الثلاثاء بمقر كاتدرائية القيامة، حيث من المقرر أن يحضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية ورجال الأزهر لتقديم التهنئة بالعيد.

يأتي هذا فيما تحتفل الكنائس الأرثوذكسية بالإسكندرية بعيد الميلاد في السابع من يناير المقبل.

يشار إلى أن الأقباط الكاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد في 25 ديسمبر من كل عام، فيما يحتفل الأقباط الأرثوذكس بالعيد في 7 يناير، بسبب الاختلاف الذي وقع بعد الأخذ بالتقويم الغريغوري المتبع في أغلب دول العالم.