شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: «كنوز متاحفنا الفنية» نافذة للشباب للإطلاع على ثروات الوطن التشكيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، المعرض الرابع من سلسلة «كنوز متاحفنا الفنية»، والذي يحمل عنوان «ذاكرة الشرق» بمجمع الفنون بالزمالك «قصر الأميرة عائشة فهمي»، وبحضور الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان إيهاب اللبان، مدير المجمع، ونخبة من التشكيليين والمهتمين.

وقالت «عبدالدايم» إن سلسلة معارض «كنوز متاحفنا الفنية» نافذة تتيح الفرصة للشباب والأجيال الجديدة للإطلاع على ثروات الوطن التشكيلية، والتي تضم إبداعات الرواد المحليين والعالميين، وتمثل جزء هام من التراث الإنساني، كما تهدف إلى إعادة الروح للمقتنيات المتحفية النادرة، ووجهت بضرورة استمرار معارض هذه السلسلة باعتبارها نافذة لاعادة اكتشاف روائع فريدة طال احتجابها.

يذكر أن معرض ذاكرة الشرق يضم أكثر من 120 لوحة تعود إلى القرن التاسع عشر، أبدعها كوكبة من الفنانين الأجانب الذين تأثروا بسحر الشرق خاصة مصر بحضارتها العريقة، فألهمتهم إبداعات رصدت الكثير من معالمها المميزة إلى جانب ملامح من الحياة في تلك الحقبة بمختلف صورهان منهم جيرارديه، بوشيه، تيودور فرير، كليمان، دوجيه، هاجيمان، جيروم، ديلاكروا، أوجيست دومينيك، وغيرهم.

‏وزيرة الثقافة تفتتح المعرض الرابع من سلسلة كنوز متاحفنا

‏وزيرة الثقافة تفتتح المعرض الرابع من سلسلة كنوز متاحفنا

‏وزيرة الثقافة تفتتح المعرض الرابع من سلسلة كنوز متاحفنا

‏وزيرة الثقافة تفتتح المعرض الرابع من سلسلة كنوز متاحفنا

‏وزيرة الثقافة تفتتح المعرض الرابع من سلسلة كنوز متاحفنا

‏وزيرة الثقافة تفتتح المعرض الرابع من سلسلة كنوز متاحفنا