شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير وصيانة مسجد الفولي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال التطوير والصيانة الجاري تنفيذها بمسجد الفولي، بمدينة المنيا، والذي يعد من المعالم الهامة بالمدينة وأحد أهم وأقدم المساجد بالمحافظة، بحضور محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة.

استمع المحافظ لشرح عن الأعمال التي تتم، موجهًا بسرعة الانتهاء طبقا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة المواصفات القياسية والفنية في التنفيذ وبدقة عالية، وزيادة المداخل للمسجد، مع توسعة وتهيئة مصلي للسيدات بشكل لائق، كما استمع المحافظ إلى عدد من المصلين من رواد المسجد حول أراءهم، والعديد من الاقتراحات مثل اختيار ألوان الدهانات للواجهات والحوائط الداخلية.

وقال المهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة، إن الأعمال الجاري تنفيذها تشمل صيانة دورات المياه ودهان الواجهات والحوائط الداخلية وأعمال صيانة للكهرباء وزيادة الإضاءة بالمنطقة المحيطة بالمسجد، وذلك بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا.

محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير وصيانة مسجد الفولي

محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير وصيانة مسجد الفولي

محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير وصيانة مسجد الفولي

محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير وصيانة مسجد الفولي

محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير وصيانة مسجد الفولي