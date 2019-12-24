شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يساهم في إنقاذ 3 أشخاص من الغرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ساهم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في إنقاذ 3 أشخاص من الغرق، خلال تحركه لبدء الزيارة الميدانية لمدينة براني، صباح الثلاثاء، بعدما استوقفته استغاثة مواطن على كورنيش المدينة بمنطقة شاطئ العوام.

وعلى الفور، أوقف المحافظ سيارته وأمر بالاتصال بالمسطحات المائية والإسعاف والقوات البحرية لسرعة إنقاذ الغرقى، وذلك بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وارتفاع حركة موج البحر في معظم شواطئ المحافظة.

واطمأن المحافظ على الثلاثة أشخاص، وأمر بنقلهم إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الإسعافات الأولية، كما توجه بالشكر لفرق الإنقاذ.