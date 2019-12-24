شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة الجزائرية سعاد ماسي سعيدة بزيارة معالم الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عبرت المطربة الجزائرية سعاد ماسى عن سعادتها بزيارة آثار مدينة الأقصر التاريخية ومعابدها الفرعونية ونهر النيل. وشملت الجولة زيارة عددا من معابد الاقصر والمقابر الفرعونية في وادى الملوك ووادي الملكات وكورنيش الأقصر. Advertisements وقدمت «ماسى» الشكر لأهالي الأقصر على حسن ضيافتهم، مشيرة إلى أنها تزور مصر سنويا منذ 16 عاما. وقالت إن مصر بلد مختلف وفريد، تاريخها عريق وحضارتها عظيمة وشعبها رائع ويستقبلك بترحاب في كل مكان. وأشارت إلى أنها ستقدم حفلا 27 ديسمبر الجارى في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة.

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