شكرا لقرائتكم خبر عن «لا تقف أسفل البلكونات».. 7 تحذيرات لمواجهة موجة الطقس السيء في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء لمواجهة موجة الطقس السيئ، بالتزامن مع بدء نوة «الفيضة الصغرى».

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم على مدار 24 ساعة، للتعامل مع أي أزمة طارئة واستقبال كافة شكاوى المواطنين في حالة هطول الأمطار.

وحددت المحافظة 7 تعليمات للمواطنين يجب الالتزام بها خلال موجة الطقس السيئ حفاظا على سلامتهم:

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

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- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الثلاثاء وحتى نهاية غدا الأربعاء للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد.